Ist Conchita Geschichte? Neuer Song kommt schlicht von "Wurst"

In Inszenierungsfragen ist Tom Neuwirth geschickt. Am Opernball ließ der Steirer, der 2011 mit Conchita Wurst eine einflussreiche Kunst- und Identifikationsfigur geschaffen hat, sein Alter Ego erstmals nicht mit dunkler Haarmähne, sondern mit Glatze zum Latexkleid auftreten - nachdem er Conchita (wie die Figur seit 2015 schlicht heißt) zuletzt immer maskuliner werden hat lassen und sein Leben mit der Kunstfigur zunehmend infrage gestellt hat.

Auf Instagram gab er in der vergangenen Woche weiter Rätsel auf: Da erschienen schwarze Bilder sowie die Buchstabenfolge T, O, M - nicht nur sein Vorname, sondern auch Akronym für "Truth over Magnitude", Wahrheit vor Größe. Eine Auflösung des Rätsels war für den heutigen Weltfrauentag, den 8. März angekündigt. Sie scheint eine neue Verwandlung zu sein: Am Freitagmorgen erschien ein neuer Song namens "Trash all the glam" - in den Grafiken dazu scheint der Name Conchita nicht auf. Tom Neuwirth firmiert ab jetzt offenbar schlicht unter der Marke "Wurst".

"In no way she can keep this fallen illusion now alive", heißt es unter anderem im Song mit dem ruhigen elektronischen Beat, an andere Stelle singt "Wurst": "No more secrets"; und: "I have come here to be me in peace".

Im Bild zum Song posiert Neuwirth in legerer Kleidung und mit verhülltem Gesicht vor einer U-Bahn-Rolltreppe. Auch auf dem Facebook-Profil des Künstlers prangt prominent der Schriftzug "Wurst" - die Account-Namen beinhalten allerdings weiterhin auch "Conchita".

"Es wird mir zu eng"

Eine Veränderung hat Neuwirth schon seit einiger Zeit in Aussicht gestellt. "Ich muss sie töten. Mit der bärtigen Frau habe ich seit dem Song-Contest-Sieg im Prinzip alles erreicht. Ich brauche sie nicht mehr", sagte er etwa schon vor zwei Jahren zur "Welt". Im Oktober sagte er im Gespräch mit der "Presse": "Dieser Safe Place, den ich mir kreiert habe, wird mir zu eng. Es fängt an, sich zu reiben, man hinterfragt, man weiß nicht: Bin ich das noch?"

(Red.)