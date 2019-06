Wer aus religiösen oder sonstigen Gründen keine Frauen auf der Bühne sehen will, wird beim heurigen Nova Rock zumindest an einem Tag perfekt bedient: Am Freitag treten insgesamt 95 Männer, organisiert in 23 Bands, auf, aber keine einzige Frau. An den anderen Tagen ist der Frauenanteil zumindest größer als null: Am Donnerstag spielen und/oder singen acht Frauen (darunter die russischen Politaktivistinnen Pussy Riot), am Samstag fünf, am Sonntag vier.

