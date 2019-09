Rapperin Nicki Minaj: Ruhestand mit 36 Jahren?

Ruhestand ist mit 36 Jahren doch ein recht gewagtes Wort. Die Rapperin Nicki Minaj hat völlig überraschend das Ende ihrer musikalischen Karriere verkündet und es ausgerechnet so formuliert. "Ich habe beschlossen, in den Ruhestand zu treten“. Und das auf Twitter, mit Einhorn geschmückt. Sie wolle sich nun auf das Familienleben konzentrieren. Viele vermuten deshalb eine Schwangerschaft. Vor allem, weil Minaj kürzlich ihre Hochzeit mit dem in der Musikbranche tätigen Kenneth Petty ankündigte.

Mit der Rücktrittserklärung dürfte es ihr allerdings so ernst nicht sein. Stunden später ruderte Minaj zurück: "Der Tweet war schroff und instinktlos“, schrieb die Musikerin. Sie werde das Thema in ihrer nächsten Radioshow ansprechen. Nähere Einzelheiten nannte sie nicht.

Außerdem hatte sie erst im Juni hatte Minaj, sie arbeite an ihrem fünften Studioalbum.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥️🦄