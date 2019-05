"Twin Peaks"-Star Peggy Lipton ist gestorben

Die amerikanische Schauspielerin Peggy Lipton ist mit 72 Jahren an Krebs gestorben. Das gaben ihre Töchter Kidada und Rashida Jones, die ebenfalls Schauspielerinnen sind, in der „Los Angeles Times“ bekannt.

Lipton wurde Anfang der Siebziger mit der hierzulande kaum bekannten Serie „The Mod Squad“ (1968 bis 1973) berühmt. Darin spielte sie eine Polizistin, die gemeinsam mit ihren Kollegen - darunter ein Afroamerikaner - Verbrecher jagt.

1974 heiratete sie den Musiker Quincy Jones und bekam mit ihm zwei Töchter, die Schauspielerei hing sie an den Nagel. Erst nach der Scheidung 1987 trat sie wieder im Fernsehen auf.

Sie ergatterte einen Part in David Lynchs legendärer Serie „Twin Peaks“ (1989 bis 1991). Darin spielte sie die resolute und geheimnisvolle Kellnerin Norma Jennings. In dieser Rolle war sie auch in der Neuaufnahme der Serie 2017 zu sehen.

(Red.)