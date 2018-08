Markenwettbewerb im Zeichen der Mobilität

Bis November zeigen wir hier die zehn Entwürfe, die es heuer ins Finale des Markenwettbewerbs der „Presse am Sonntag“ und der Österreichischen Post AG geschafft haben. Die Siegermarke ist mit 5000 Euro dotiert und wird 2019 aufgelegt. Das Motto lautet diesmal: „Neue Wege“. Es geht um die Zukunft der Mobilität.



Entwurf 1: Intelligent, nachhaltig und flexibel



Der Gestalter: Michael Niedermair/buero bauer. Veränderung ist die Konstante, die uns besonders interessiert. Veränderung braucht Diskussion, Reflexion und Gestaltung. Veränderung bringt Neues, überwindet Grenzen und treibt uns an, immer neue Lösungen zu finden. Unser multidisziplinäres Gestaltungsteam in der Alpenmilchzentrale beantwortet auf dem Weg zur Designlösung gerne Fragen mit weiteren Fragen. Denn gute Gestaltung ist nicht nur eine Frage der Form.



Die Idee: Die Verbindung von Natur und Technologie schafft die Basis für die Mobilität von morgen. Mobile Devices und smarte Apps vernetzen uns immer und überall mit genau den optimalen Verkehrsangeboten. Seamless travelling und der flexible Wechsel der Fortbewegungsmittel werden für uns noch einfacher und selbstverständlicher werden. Die Sonne im Zentrum steht für erneuerbare Energiequellen. Sie ist das Herz des Systems der Zukunft und treibt es an.