„Lebensmittelpunkt Weißensee“: Kärntner Sturkopf-Produzenten

Dass sich ein Spitzenrestaurant fast ausschließlich mit Lebensmitteln aus der näheren Umgebung versorgt, liest sich heute nicht mehr als große Neuigkeit. Wenn darunter aber so viele Dinge sind, die kaum woanders auf der Karte stehen, darf man von einem besonderen Fall von Köche-Lieferanten-Beziehung sprechen: Hannes Müller und Martin Nuart können im Restaurant Forelle am Nordufer des Kärntner Weißensees mit Zutaten wie schafmolkegefüttertem Duroc-Schwein hantieren, dessen Fleisch so hochwertig ist, dass man es roh servieren kann.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.06.2018)