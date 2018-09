Wienerin gewinnt Barkeeperin-Bewerb

Unter dem Motto „Mix it like a woman“ traten Mittwochabend in der Wiener Bar k47 acht Barkeeperinnen im Finale der ersten Puchheimer Challenge gegeneinander an. Alle hatten fünf Minuten Vorbereitungszeit und sechs Minuten für die Live-Zubereitung von drei Getränken auf Basis eines Edelbrands.

Melinda Pohl vom Wiener Steaklokal Beef & Glory setzte sich vor Katharina Schwaller und Berit Glaser durch. Sie überzeugte die Jury mit ihrer Kreation „Lost In The Woods“, basierend auf dem Edelbrand Steirische Zirbe.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.09.2018)