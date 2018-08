. . . und das soll jetzt schlecht sein?

Das völlig erstaunte Raunen im Vortragssaal ist im Video unüberhörbar. Gleich nachdem Karin Michels in ihrem Vortrag die Bombe hat platzen lassen, können die Zuhörer offenbar nicht glauben, was sie hier zu hören bekommen: „Kokosöl ist eines der schlimmsten Nahrungsmittel, die Sie überhaupt zu sich nehmen können. Es gibt nicht eine einzige Studie am Menschen, die irgendeine positive Wirkung von Kokosöl zeigt. Kokosöl ist gefährlicher für Sie als Schweineschmalz, [. . .] weil es noch mehr gesättigte Fettsäuren hat, und fast keine essenziellen Fettsäuren, die wir brauchen“, sagt Michels.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.08.2018)