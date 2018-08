So verschieden sind Frau und Mann in der Medizin

Was wir schon lang wissen, nimmt die Medizin nun immer mehr zur Kenntnis: Frauen und Männer sind verschieden. Das beginnt schon vor der Geburt: Ungeborene Buben sind verletzlicher als Mädchen. Das mütterliche Verhalten oder Umweltfaktoren wirken sich auf Buben im Mutterleib stärker auf ihre spätere Gesundheit aus. Zwei von vielen Faktoren: Raucht die Schwangere, haben Söhne im späteren Leben öfter Bluthochdruck als Töchter. Stress der werdenden Mutter führt bei Buben häufiger zu ADHS. Zudem weisen Buben im Mutterleib und in den ersten Monaten eine höhere Sterblichkeit auf. Als Erwachsene haben Frauen durchschnittlich weniger Magensäure, weniger Grundumsatz und niedrigere Blutzuckerwerte, die weibliche Aktivität von Leberenzymen ist generell anders als die männliche.



All das – und sicher auch die Hormone – führen zu beträchtlichen geschlechtsspezifischen Unterschieden bei der Wirkung und Metabolisierung von Medikamenten. Frauen haben insgesamt mehr unter unerwünschten Arzneimittelnebenwirkungen zu leiden als Männer. Das hängt sicher nicht allein mit der Tatsache zusammen, dass sie viel mehr Tabletten schlucken. Allein das Faktum, dass die Durchschnittsfrau einen höheren Körperfettanteil als der Mann hat, beeinflusst die Wirkung eines Medikaments: Durch das vermehrte Fett werden viele Arzneistoffe besser gespeichert, verweilen also länger im Körper, die Wirkung verschiebt, verändert, verlängert sich. Gerinnungshemmende Medikamente etwa führen bei Frauen viel häufiger zu Blutungen, von medikamenteninduzierten und potenziell lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen ist das weibliche Geschlecht doppelt so häufig betroffen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.08.2018)