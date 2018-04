Royal Baby: Der erste Tag wird laut

Einen Tag nach der Geburt des dritten Kindes von Prinz William (35) und Herzogin Kate (36) sind bei dem Paar immer mehr Glückwünsche aus aller Welt eingegangen. Michelle Obama schrieb auf Twitter, sie und ihr Mann, Ex-US-Präsident Barack Obama, seien außer sich vor Freude, den Royals zum jüngsten Familienzuwachs zu gratulieren.

"Ich hoffe, wir treffen ihn bald auf einer Pyjama-Party im Kensington-Palast, ich werde meinen Bademantel anziehen", schrieb Michelle. Sie spielte dabei auf einen Besuch im Jahr 2016 an, bei dem Prinz George (4) das Paar im Bademantel begrüßte. Zuvor hatte auch Kanadas Premierminister seine Glückwünsche übermittelt. "Kanada heißt einen kleinen Buben in der Königsfamilie willkommen", schrieb er. Queen Elizabeth II. ist Staatsoberhaupt in der ehemaligen britischen Kolonie.

103 Kanonenschüsse

Die britische Armee kündigte an, am Nachmittag im Londoner Hyde Park und am Tower Salutschüsse für den kleinen Prinzen abzufeuern. Der Webseite des britischen Königshauses zufolge sollen insgesamt 103 Kanonenschüsse zu hören sein.

Am Dienstag war noch immer unklar, wie das jüngste Mitglied der Königsfamilie heißen soll. "Das finden Sie noch früh genug heraus", hatte Prinz William den Reportern zugerufen, die am Montag vor der Geburtsklinik des St. Mary's Hospital in London warteten. Bei den Buchmachern lagen zuletzt vor allem Arthur, James, Philip und Albert hoch im Kurs.

William und Kate hatten sich am Montagabend mit dem Baby der Öffentlichkeit gezeigt. Auch die beiden anderen Kinder des Paares hatten einen kurzen Auftritt, als sie ihr Brüderchen im Krankenhaus besuchten. An der Hand von Prinz William trippelten Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (2) in die Geburtsklinik. Charlotte winkte den wartenden Journalisten und Royal-Fans zu.

Der neue Prinz wird in Apartment 1A im Kensington Palace in ein überraschend normales Leben eintauchen. Die "Daily Mail" will wissen, dass ihm die Aufmerksamkeit seiner Mutter zumindest in den ersten Wochen sicher ist. In dieser Zeit wird Prinz William die beiden größeren Kinder selbst im Range Rover in die Schule (Prinz George) und in den Kindergarten (Prinzessin Charlotte) bringen. Im Vergleich zu seiner Kindheit, wurde das Palastpersonal mittlerweile stark reduziert.

Schlüsselfigur ist heute Maria Borrallo (47). Die spanische Kinderfrau lebt seit der Ankunft von George bei dem Paar. Dann ist da noch die Haushälterin Antonella Fresolone, die 13 Jahre lang im Buckingham Palace beschäftigt war und eine der dienstältesten Hausmädchen der Königin war. Sie kümmert sich nicht nur um die Reinigung der Wohnung 1A, sondern kocht auch für die Familie Pasta aus ihrer Heimat Italien.

Ex-Fallschirmjäger Tifare Alexander kümmert sich um Allfälliges und springt gelegentlich als Chauffeur ein. Ein häufiger Gast ist Kates Stylistin Natasha Archer. Sie hat die dreifache Mutter auch kurz nach der Geburt im Krankenhaus besucht und für den Fototermin vor der Krankenhaustreppe gestylt.

Komplikationsfreie Geburt

Die Geburt sei problemlos verlaufen, teilte der Kensington-Palast in London mit. Der Bub wurde um 11.01 Uhr (12.01 Uhr MESZ) mit einem Gewicht von 3,8 Kilogramm geboren. Der Name des kleinen Prinzen werde zum "gegebenen Zeitpunkt" verkündet, hieß es.

Die vor dem St. Mary-Krankenhaus versammelten Monarchie-Fans jubelten den Eltern zu, als sie sich fünf Stunden nach der Geburt mit dem kleinen Prinzen der Öffentlichkeit zeigten. Anschließend traten William und Kate gemeinsam mit ihrem Sohn die Heimreise an und fuhren zurück in den Kensington-Palast.

In den Wettbüros tippt man auf Arthur und Albert

Prinz William hatte seine Ehefrau am Morgen in einem Auto in die

Klinik gefahren. Kate wurde in demselben Privatflügel untergebracht, indem sie 2013 und 2015 ihre beiden anderen Kinder zur Welt gebracht hatte. George ist inzwischen viereinhalb Jahre alt, seine Schwester Charlotte wird am 2. Mai drei Jahre alt.

Über den Namen ihres dritten Kindes dürfte in Großbritannien nun

tagelange spekuliert werden. Die Briten sind es gewohnt, in Sachen

Namensgebung von der Royal Family auf die Folter gespannt zu werden. Bei George und Charlotte musste sich die Öffentlichkeit zwei Tage gedulden. In den Wettbüros zählten unter den Bubennamen Arthur, Albert, James und Philip zu den Favoriten.

Royales Baby: Das Warten hat ein Ende

In Erwartung der Geburt hatten vor dem Krankenhaus im Stadtteil Paddington seit Tagen hartgesottene Monarchie-Fans ausgeharrt. Vor ihnen und einer Traube von Journalisten trat am späten Vormittag (Ortszeit) der Stadtschreier Tony Appleton in einer knallroten Uniform auf die Stufen des exklusiven Lindo-Flügels des Krankenhauses und verkündete die Nachricht von der Geburt eines Buben.

Baby wird mit Fish und Chips gefeiert

Die Fans sprangen in die Luft und ließen Champagnerkorken knallen. "Wir werden das mit Fish und Chips feiern", sagte einer von ihnen, John Loughley, der einen Union-Jack-Hut trug und eine Puppe in der Hand hielt. Auch der fast 83-jährige Terry Hutt, der Kleidung in den Nationalfarben Blau, Rot und Weiß trug, schwenkte eine Puppe. Auch er hatte vor der Klinik übernachtet.

Es sei wichtig, Unterstützung für das Königshaus zu zeigen, sagte die 46-jährige Maria Scott aus Newcastle, die seit zwei Wochen vor dem Krankenhaus gewartet hatte. "Sie sollen wissen, wie sehr die Leute sie lieben. Wir sind sehr stolz auf unsere Monarchie." Premierministerin Theresa May gratulierte William und Kate via Twitter zur Geburt ihres Sohnes und wünschte ihnen viel Glück für die Zukunft.

Das sechste Enkelkind für die Queen

Der jüngste Spross der Royal Family ist für Königin Elizabeth II., die am Samstag ihren 92. Geburtstag feierte, und ihren 96-jährigen Ehemann Prinz Philip das sechste Urenkelkind. Der Bub kam am Georgstag zur Welt, dem Tag des Heiligen Georg, des Schutzpatrons der Engländer. Die Geburt wird traditionell auch auf einer goldenen Staffelei am Tor des Buckingham-Palastes bekanntgegeben, inzwischen aber auch in den sozialen Netzwerken.

Auch Kates Schwester Pippa ist schwanger

In Kates Familie wird unterdessen ein weiteres freudiges Ereignis erwartet: Laut britischen Medienberichten ist auch ihre Schwester

Pippa schwanger. Die 34-Jährige erwarte ihr erstes Kind, berichtete

die Boulevardzeitung "The Sun" am Sonntag.

Der Ablauf Die Ankunft des royalen Nachwuchses setzt traditionsgemäß eine Reihe von Zeremonien in Gang. Als erste werden Königin Elizabeth II., ranghohe Mitglieder des Königshauses und Kates Eltern über das freudige Ereignis informiert.

Die Geburt des Nachwuchses wird außerdem mit einer Geburtsanzeige auf einer goldenen Staffelei am Tor des Buckingham-Palastes verkündet, unterzeichnet von den Ärzten des Königshauses.

In London begrüßen Salutschüsse das Baby: 62 vom Tower of London und 41 aus dem Green Park in der Nähe des Buckingham-Palasts.

An Regierungsgebäuden im gesamten Vereinigten Königreich wird der Union Jack gehisst.

Innenministerin Amber Rudd hat die Aufgabe, den Bürgermeister von London über die Geburt zu unterrichten.

Der Privatsekretär der Königin verkündet den Commonwealth-Staaten die frohe Botschaft.

