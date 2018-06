Maria Happel: „Ich muss nicht immer das Zugpferd sein“

„Rache und Recht“ – diese Begriffe verbinden die meisten mit Friedrich Dürrenmatts Stück „Der Besuch der alten Dame“. Sie spielen die „alte Dame“ gerade an der Burg. Was ist sie für Sie?



Maria Happel: Ich glaube, es gibt eine männliche und eine weibliche Sicht auf die Figur. Männer setzen sich in diesem Zusammenhang gern mit den beiden Begriffen „Rache und Recht“ auseinander, Frauen eher mit „Schuld und Liebe“.



Wieso?



Männer sehen sie als eine Person, die einen Rachefeldzug startet, vergessen aber dabei, warum sie das tut. Sie vergessen, dass davor eine große Liebe stand und vielleicht noch immer steht.

