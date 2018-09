Hailey Baldwin dementiert Heirat mit Justin Bieber

Die Hochzeit zwischen dem kanadischen Popsänger Justin Bieber und Model Hailey Baldwin steht einem US-Medienbericht zufolge noch aus. Die am Freitag vom US-Magazin "People" vermeldete Eheschließung habe noch nicht stattgefunden, berichtete die auf Promi-News spezialisierte Website "TMZ" unter Berufung auf die mutmaßliche Braut. Dem Bericht zufolge könnte die Hochzeit kommende Woche stattfinden.

"People" hatte am Freitag unter Berufung auf eine "religiöse Quelle" berichtet, die Eheschließung habe am Donnerstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit in einem Standesamt in New York stattgefunden. Den Heiratsantrag hatte der 24-jährige Bieber seiner drei Jahre jüngeren Freundin vor zwei Monaten bei einem Abendessen in einem Restaurant auf den Bahamas gemacht, wie damals das Webportal "TMZ" meldete.

Der kanadische Popsänger und Teenieschwarm war erstmals im Juni mit Hailey Baldwin gesehen worden. Sie ist die Nichte von Hollywood-Star Alec Baldwin. Neben ihrer Arbeit als Model übernahm sie auch bereits ein paar kleine Filmrollen. Bieber hatte vor Baldwin andere prominente Partnerinnen. Früher war er mit der Popsängerin Selena Gomez und dem Model Sofia Richie liiert.

(APA/AFP)