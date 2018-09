„Machos gibt es immer noch“

In „Offenes Geheimnis“ (seit Freitag im Kino) macht sich der iranische Regisseur Asghar Farhadi wieder an seine Lieblingsthemen: Enthüllungen und menschliche Wunden. Eine Herausforderung, der er sich mit Hilfe des Kino-Traumpaars Penélope Cruz als Laura und Javier Bardem in der Rolle des Gutsherrn Paco stellte. Bardem im Interview.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.09.2018)