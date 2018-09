„Wir haben uns für unsere Eltern geschämt“

Der neue Dokumentarfilm von Ruth Beckermann, „Waldheims Walzer“, kommt am 5. Oktober in Österreichs Kinos. Die österreichische Künstlerin tat 1986 alles, um seine Wahl zum Bundespräsidenten zu verhindern. Heute findet sie, dass er „ganz wichtig“ für unser Land war. Ein Gespräch über Rebellion, Wien und die jüdische Gemeinde in Wien.