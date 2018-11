Die gute Küche ist himmelblau

Wenn man das Café Himmelblau am Kutschkermarkt in Währing betritt, sitzt man sofort in der Falle. Denn hinter dem dicken Vorhang, der vor der zunehmend winterlichen Kälte schützen soll, lauert gleich die Glasvitrine mit verführerischen Mehlspeisen, von Cheesecake bis Karottentorte, von Apfel-Crostata bis Obstkuchen.

Nicht selten bildet sich schon dort eine kleine Traube „mmhhmmender“ Gästen. Wenn sich dann auch noch herausstellt, dass man im Himmelblau nicht nur einen Augen-, sondern auch einen Gaumenschmaus bietet, wird gleichzeitig mit der Rechnung sehr oft auch noch nach etwas anderem gefragt: „Könnte ich eventuell das Rezept haben?“

Man kann, und zwar seit Mitte November. Da hat Himmelblau-Besitzerin Nicole Ott sich selbst und vielen ihrer Kunden einen Herzenswunsch erfüllt und ein Kochbuch auf den Markt gebracht: „Sonne, Mond & Cheesecake – Lieblingsrezepte vom Marktcafé“. „In unserer Familie schreiben wir jedes Jahr zu Silvester einen Wunsch auf und verbrennen ihn dann“, erzählt Ott. „Da auf meinem Zettel einige Jahre hintereinander gestanden ist: ein Kochbuch schreiben, habe ich mich vor vier Jahren endlich dazu entschlossen.“

Das Ergebnis ist der Geist des Himmelblau in gedruckter Form. Als Ott ihr Café 2012 anstelle eines ehemaligen Branntweiners eröffnete, stand der Kutschkermarkt auf der Kippe. Gemeinsam mit der „Mutter des Kutschkermarkts“, der Feinkosthändlerin Irene Pöhl, gelang es, die kleine Einkaufsstraße unterhalb der Gertrudkirche wiederzubeleben und zum sozialen Zuhause des Kutschkerviertels zu machen. Mit dem Himmelblau als Wohnzimmer.

„Hyggeliges“ Wohlgefühl

„Sonne, Mond & Cheesecake“ demonstriert diesen Geist guter Nachbarschaft in „hyggeligen“ Wohlfühlbildern, der aus dem Dänischen entlehnten Bezeichnung für ein zufrieden-cooles Lebensgefühl. Die Crew vom Gemüsestand hat ebenso einen Auftritt wie Otts Familie oder die Kinder von Mitarbeitern. Für Anrainer und Stammgäste hat dieser Wiedererkennungswert einen besonderen Reiz. Sie finden gute Bekannte und suchen sofort ihre Lieblingsgerichte.

Alle anderen müssen sich damit zufrieden geben, ein Kochbuch vorgesetzt zu bekommen, das Expertise mit Praktikabilität vermischt und mit einer Prise Inspiration garniert. Kleinlichkeit ist dabei Otts Sache nicht, großzügig verrät sie ihre Küchengeheimnisse. „Mir geht es darum, gutes Essen aus Grundnahrungsmitteln herzustellen“, sagt sie. „Und darum, Kochen und Backen zu entmystifizieren und den Leuten die Scheu davor zu nehmen.“

Deshalb gibt es im Himmelblau- Kochbuch Rezepte, die alle schon Tausende Male ausprobiert wurden und immer gelungen sind, wie den Mürbteig, der alles verzeiht. „Ich liebe Kochbücher“, sagt die Gastronomin, die in Chicago die French Pastry School absolviert hat. „Ich habe wohl an die tausend daheim. Doch oft ist man enttäuscht. Bei manchen Rezepten weiß ich auf den ersten Blick, das kann so nicht funktionieren. Dieses Fachwissen hat aber natürlich nicht jeder.“

Als „Kirsche auf der Torte meines Lebens“ bezeichnet Ott den Umstand, dass ihre Kinder das Café genauso lieben wie sie. So sei ein richtiger Familienbetrieb entstanden. Sohn Florian und Tochter Valerie, damals 23 und 19, führten das Himmelblau sogar im Alleingang, als die Eltern mit dem jüngsten Bruder 2014 nochmals aus beruflichen Gründen für einige Jahre in die USA gingen. „Ich habe immer mit meinen Kindern gebacken. Man muss der Jugend die entsprechenden kulinarischen Werkzeuge in die Hand geben, sonst verschwindet diese Kulturtechnik über kurz oder lang.“

AUF EINEN BLICK Buchtipp. „Sonne, Mond & Cheesecake – Lieblingsrezepte vom Marktcafé“ verrät die besten Rezepte aus dem Café Himmelblau am Kutschkermarkt. Geschrieben hat das Kochbuch Cafébesitzerin Nicole Ott. Das Buch ist im NWV-Verlag erschienen, hat 218 Seiten und kostet 24,80 Euro.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.11.2018)