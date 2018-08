Die gefragten Urlaubsziele der Österreicher

Auf die Frage nach den aktuell beliebtesten Reisezielen gibt der „Checkfelix Travel Report 2018“ Antworten. So zeigt sich anhand der Auswertung von Hotelsuchen, dass bei kürzeren Städtetrips national Wien vor Salzburg, Innsbruck, Graz und Velden liegt; bei den internationalen Städtereisen führt Paris vor Amsterdam, Lignano, London und Prag. Ist bis zu zwei Wochen Zeit, zieht es die meisten ans Meer, innerhalb Europas nach Poreč am liebsten, gefolgt von Lignano, Jesolo, Palma de Mallorca und Olbia. Bei den Fernreisezielen führt Dubai vor New York City, Khao Lak, Ko Samui und Bangkok. Interessanterweise weichen die Österreicher von diesen Lieblingszielen auch dann wenig ab, wenn sie mehr als zwei Wochen Zeit haben. Dann verändert sich nur die Reihenfolge der Klassiker etwas und wird um zwei Zusatzziele bereichert: Somit führt Palma de Mallorca in Europa, gefolgt von Poreč, Maspalomas, Istanbul und Jesolo; außereuropäisch ist Pattaya vorn, gefolgt von New York City, Dubai, Ko Samui und Bangkok. Zu den Zielen mit dem größten Zuwachs an Suchanfragen in Sachen Hotels gehören aktuell übrigens Paris (plus 135 Prozent), Dubai (plus 35 Prozent) und in Österreich Laa an der Thaya (plus 74 Prozent gegenüber dem Vorjahr). (sma)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.08.2018)