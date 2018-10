Hotelnamen sind eine Erfindung der Neuzeit

Hätte diese Herberge einen Namen gehabt, sie wäre das berühmteste Hotel der Welt geworden. So bleibt nur der Treppenwitz aller Herbergsväter, deren Kollege um Christi Geburt ausgerufen hat: „Hätte ich gewusst, dass es sich um den Messias handelt, ich hätte den Eltern die Penthouse-Suite gegeben!“

Der Hotelname ist eine Erfindung der Neuzeit. Frühe Hotels waren entlang der Handelsrouten nicht unter einem Namen, sondern allgemein als Herbergen bekannt, beziehungsweise als Karawansereien, denn die ersten Beschreibungen von Quartieren betreffen den Weg von Bagdad nach Babylon, die ersten Absteigen in Persien, Ägypten, Griechenland und im Römischen Reich. Im Exodus 4:24-26 steht geschrieben: „Und es geschah auf dem Wege, in der Herberge, da fiel Jehova ihn an und suchte ihn zu töten.“

Fast zwei Jahre reiste Johann Wolfgang von Goethe durch Italien. 1816 veröffentlichte er seine Reisetagebücher. Das Wort Hotel kam noch nicht vor. Die Briten machen die französische auberge, die Herberge, zum Inn. Im Französischen entstand die Hotellerie: ein Platz, an dem man Unterkunft und Essen erhielt.

Fantasievolle Zunftzeichen prangten seit Jahrhunderten über den schweren Türen der Gasthöfe namens Elefant, Post oder Adler. Vergoldet wurden die Namen Hirsch, Anker und Löwe. Erst nach 1900 wurden all diese Gasthöfe zu Hotels gleichen Namens.

Viele nach ihren Besitzern benannten Etablissements wurden weltberühmt: Sacher (ein Wiener Koch), Ritz (ein Schweizer Hotelier), Reid's (ein Schotte auf Madeira), Meurice (ein Postmeister der Route Paris–Calais, der schon um 1820 die Bedürfnisse der ersten englischen „Tourists“ richtig deutete) oder Waldorf Astoria (ein US-Millionär namens Astor, geboren in Walldorf, Baden, Deutschland). Das Savoy in London wurde nach Peter von Savoyen benannt, der an gleicher Stelle an der Themse im 14. Jahrhundert einen Palast besaß. Damals musste man Gäste noch zwingen, dort zu bleiben. Ein inhaftierter französischer König starb sogar in seinen Mauern. Savoy aber wurde als Hotelname so populär, dass es heute davon über 30 Häuser weltweit gibt.

Bristols und Imperials

Wie viel Verwirrung steckt im Namen Bristol, der als permanenter Irrtum von über 50 Hotels weltweit angenommen wurde? Alles basiert auf der Legende eines gewissen Earl of Bristol, der 1800 durch Europa reiste und unter dem Motto „Der Bristol war da!“ diversen Etablissements das Recht erteilt haben soll, sich Bristol zu nennen. Pech nur, dass jene Bristol-Hotels, die sich auf diese Geschichte berufen, allesamt fast ein Jahrhundert später aufgesperrt haben. Noch dazu haben sie sich irrtümlich das Wappen der englischen Stadt Bristol statt das des Grafen aufs Haus geheftet.

Mittlerweile haben die meisten aufgegeben, sich auf den good old Earl zu berufen. Imperial ist auch so ein Klassiker. Tatsächlich stehen die führenden Imperials in früheren, eines noch in einem aufrechten Kaiserreich: Wien, Neu Delhi und Tokio, um genau zu sein. Gern brüstet man sich, dass der Kaiser persönlich das Recht dazu verliehen habe. Das war aber weder in der Habsburgermonarchie noch in Indien noch in Japan der Fall. Apropos Royals: Im mondänen Paris der 1920er-Jahre hatte der Besitzer des exponierten Hotel Meurice für seinen Stammgast Edward, den Prinzen von Wales, in der diskreteren Avenue George V das Hotel Prince of Wales – Prince de Galles gebaut und nach ihm benannt. Heimlich traf sich dieser dort mit seiner späteren Ehefrau, Wallis Simpson. Offiziell war der englische Rekordkurzzeitkönig nie dort.

Man muss nur an den Namen Metropole, Grand oder Palast-Hotel denken und schon entsteht in uns ein Bild von Opulenz und Herrlichkeit, nach der sich mancher sehnt. Welcher Logik muss der Reisende sich ergeben, wenn er hinter das Schild „Oriental“ in Bangkok in die Lobby tritt und durch dieses mehrfach als bestes Hotel der Welt ausgezeichnete Etablissement wandelt? Es ist nur allzu offensichtlich, dass hier genau nichts orientalisch sein möchte, strebt man doch seit der Gründung in den 1860ern nur nach dem viel gepriesenen westlichen Komfort. Das singapurische Raffles bezieht seinen Namen vom Gründer der späteren Kronkolonie, heute steht Raffles über einer ganzen Kette von Hotels. In Hongkong heißt der Gigant der Hotellerie The Peninsula, weil es eben an der Spitze der Halbinsel Kowloon über dem Hafen thront.

Conrad Hilton war ein Amerikaner, der einer der ersten Ketten seinen Namen verlieh. „Take me to the Hilton“ signalisierte über Jahrzehnte: „Zur Sicherheit bitte dorthin“. Berthold Kempinski hieß ein Berliner Restaurantbesitzer aus Breslau, der nie ein Hotel hatte. Erst über ein halbes Jahrhundert später (er-)fand ein deutscher Unternehmer den Namen für ein Hotel und eröffnete 1952 das erste Hotel Kempinski in Berlin, das auch noch Bristol hieß.

Dass ein Brief aus der Tschechoslowakei, adressiert an „The Greatest Hotel in London“, direkt an das Savoy zugestellt wurde, zeigt die Wertschätzung durch die lokale Postbehörde. Das Sacher in Wien hat auch so ein Kuvert im Archiv. Darauf steht „To the Chocolate Hotel, Austria“. Wurde zugestellt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.09.2018)