Wie Unternehmen Anleger ködern

Wien. Vergangenen Freitag war es wieder einmal so weit. Da durften sich die Aktionäre des heimischen Stromversorgers EVN über ein Extra-Plus in ihrem Depot freuen. An diesem Tag nämlich schüttete das Unternehmen nicht nur eine Dividende von 0,44 Euro für das abgelaufene Geschäftsjahr aus. Zusätzlich wurden die Investoren auch noch mit einer Sonderzahlung von 0,03 Euro je Aktie belohnt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.01.2019)