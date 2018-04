Platzt die Immobilienblase in den nächsten fünf Jahren?

Wien. Der Zuzug in die Städte, eine erhöhte Nachfrage nach Wohnraum und die Geldschwemme der Notenbanken haben dazu geführt, dass die Immobilienpreise weltweit gestiegen sind. Auch in Wien. Matthias Ortner, Partner beim Beratungsunternehmen Advicum, sieht dennoch Anzeichen einer Überhitzung. Zwar gebe es einen starken Zuzug in diese Stadt, dieser allein könne aber die hohen Preissteigerungen nicht erklären.

