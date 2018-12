Rom "prüft" den Fall Schwarz - ein Zerrbild von Unabhängigkeit

Rasch musste es gehen. Noch vor Weihnachten ("Fest der Liebe", "Fest des Friedens") wollte der Vatikan handeln. Und versuchen, den Flächenbrand rund um den Fall Schwarz zumindest einzugrenzen, wenn schon nicht zu löschen. Am Donnerstag war es so weit. Papst Franziskus schickt also einen Apostolischen Visitator in die Kärntner Diözese, eine Art Sonderermittler mit weit reichenden Befugnissen.



Werden sich die Kärntner Katholiken damit zufrieden geben? Alles also wieder gut, bereit zum Weihnachtsfriede?