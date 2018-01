Er ist nur eine Bagatelle, aber doch weltweit diskutiert – und pädagogisch wertvoll: der Wirbel um ein Hotel/Restaurant in Dublin, das White Moose Café, dessen Manager Paul Stenson ein Talent für Gratiswerbung durch Social Media hat. So hat er einmal auf Facebook die veganen Gäste gebeten, nicht einfach hereinzuplatzen und beleidigt zu sein, weil nicht 50.000 Gerichte für ihren „eigenwilligen Geschmack“ auf der Karte stünden. Bitte warnt uns vor! Das löste eine Hasswelle auf veganen Webseiten aus.

Stenson erklärte darauf sein Haus zur Sperrzone für alle Veganer. Auf Eindringlinge würde scharf geschossen. Wenn Fleischessen sowieso schon Mord sei, mache das ja auch keinen Unterschied mehr. Noch größere Hasswelle im Netz! Da entschuldigte sich Stenson „most sincerely“. Er hätte nicht vom Erschießen reden sollen. „A much better way of knocking you off would be to put poison in your food.“

Ein anderes Mal postete er über ein Bewerbungsgespräch mit einem Koch aus Brasilien. Dieser habe statt „kitchen“ immer „chicken“ gesagt: „I really like to be in chickens.“ „How big is your chicken?“ Stenson: „Noch nie ist es mir so schwer gefallen, ernst zu bleiben.“ Protestwelle im Netz! Darauf bot Stenson allen, die dem Lokal eine Fünf-Sterne-Bewertung geben, ein Brazilian Waxing gratis an. „The procedure will take place in our chicken.“



Den Meister gefunden. Ausgerechnet diesem Hotel hat die 22-jährige Fitness- und Lifestyle-Bloggerin Elle Darby vorgeschlagen, sie und ihren Freund gratis vier Nächte wohnen zu lassen, im Tausch gegen ein Lob bei ihren 80.000 YouTube-Abonnenten. Die PR-tüchtige Dame fand in Paul Stenson ihren Meister: Er stellte ihr Mail anonymisiert ins Netz und fragte sie, ob seine Angestellten es wohl gut fänden, statt Lohn eine Erwähnung im Internet zu erhalten.

Große Debatte im Netz, und bald wurde die Urheberin bekannt. Darby sah sich bloßgestellt und weinte sich 18 Minuten lang im Internet aus: „I was angry, I was sad, I was upset, I was anxious, I was embarrassed, I felt humiliated.“ Besonders betroffen machte sie: Die meisten Kritiker waren „older generation, 30+“, die „gar nicht die Social-Media-Welt verstehen“! Anhaltende Aufregung im Netz.

Und da kommt mein Einwurf aus der Uralt-Generation: Vielleicht versteht ja auch Darby, die besser vorher gegoogelt hätte, die Social-Media-Welt nicht. Eine Welt, die infantilisiert, die viele Anwender jeder Generation auf große Kinder reduziert: ichbezogen, unsicher, reflexhaft, emotional – und eben auch grausam. Ein perfektes Treibhaus für Betroffenheit und Bullies.



Der Autor war stv. Chefredakteur der „Presse“ und ist nun Kommunikationschef der Erzdiözese Wien.

meinung@diepresse.com

diepresse.com/cultureclash

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.01.2018)