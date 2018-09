Soziale Preisgestaltung

Mit der Ankündigung eines Verhaltenskodex, der ab der Messe in Miami im Dezember 2018 in die Ausstellerverträge eingearbeitet ist, machte die Art Basel vor einem Jahr als Saubermacher-Vorreiter Schlagzeilen. Ein Jahr später lässt sie mit einer Änderung der Preispolitik aufhorchen. Laut Presseaussendung sollen die Galerien mit kleineren Ständen ab kommendem Jahr um acht Prozent weniger pro Quadratmeter zahlen, dafür steigen die Preise bei den größeren Ständen um neun Prozent an. Dieses System kommt dann 2019 auch bei der Art Basel in Miami Beach und 2020 in Hongkong zum Tragen. Insgesamt dürften rund zwei Drittel der Aussteller von der Preisreduktion profitieren, ein Drittel wird mehr für den Stand zahlen müssen. Auch auf die jährliche Preiserhöhung von fünf Prozent will der Messebetreiber künftig verzichten.



Prekäre Lage

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.09.2018)