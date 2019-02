Gekommen, um zu bleiben

Im Vorjahr sorgte die Versteigerung des Bildes „Edmond de Belamy“ bei Christie's für Furore. Es ist das erste Werk, das nicht ein Mensch, sondern eine künstliche Intelligenz (KI) geschaffen hat. Und es übertraf sämtliche Erwartungen. Bei einem oberen Schätzwert von 10.000 Dollar wurde es mit 350.000 Dollar zugeschlagen. Jetzt testet Konkurrent Sotheby's am 6. März in London ebenfalls den Markt für ein KI-Werk. Diesmal handelt es sich um eine Installation des Deutschen Mario Klingemann, der kein Unbekannter in der Kunstszene ist. Er kann bereits auf Museumsausstellungen und einige Preise verweisen. So wurde ihm erst im Jänner in der National Gallery der Re:Humanism-Preis für eine KI-Arbeit verliehen und er ist Gewinner des Kreativpreises 2015 der British Library. Seine Arbeiten wurden unter anderem beim Ars Electronica Festival in Linz, in der Londoner Photographers' Gallery, dem Centre Pompidou und dem MoMA in New York gezeigt. Im Mai wird Klingemann in der neuen Ausstellung „AI: More Than Human“ im Barbican zu sehen sein.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.02.2019)