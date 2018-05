Alexa, lass das Lauschen sein und halt die Klappe!

Bei uns in Erdberg sagt man, wenn ein Kompromiss gelungen ist: „Durch's Reden kommen die Leut' zsamm.“ Das galt zumindest in jener Zeit, als man sich noch im Kaffeehaus zum Austauschen traf, statt wie heute nur über Smart Devices mit der Umwelt verbunden zu sein. Inzwischen müsste jemand, der etwas von sich gibt, eher gewarnt werden: „Pass auf, was du sagst, Amazon, Google und Co. hören mit!“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.05.2018)