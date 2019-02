Wie umgehen mit IS-Rückkehrern?

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Die Aufforderung von US-Präsident Donald Trump an die europäischen Staaten, die gefangenen IS-Kämpfer zurückzunehmen, hat zu Ratlosigkeit und Sorge in Europa geführt. Ein Problem dieser Art ist ohne Präzedenzfall in der jüngeren Geschichte. Die ersten Stellungnahmen – auch von höherer politischer Ebene – spiegeln diese Unsicherheit wider.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.02.2019)