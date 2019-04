Israel-Palästina: "So kann es nicht weitergehen"

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Liebe verehrte Kollegen,

liebe Hohe Vertreterin!



Es ist Zeit für Europa, für unsere grundsätzlichen Friedensparameter in Israel-Palästina einzutreten.



Wir wenden uns an Sie zu einem kritischen Zeitpunkt, sowohl für den Mittleren Osten als auch für Europa. Die EU hat sich einer multilateralen, regelbasierten Ordnung verpflichtet. Internationales Recht hat unserem Kontinent die längste Periode von Frieden, Wohlstand und Stabilität jemals beschert. Seit Jahrzehnten bemühen wir uns, dass unsere israelischen und palästinensischen Nachbarn in den Genuss derselben Friedensdividende kommen, von der wir Europäer durch unsere Verpflichtung zu dieser Ordnung profitiert haben.

Gemeinsam mit früheren US-Regierungen hat Europa sich für eine gerechte Beilegung des israelisch-palästinensischen Konflikts im Rahmen einer Zwei-Staaten-Lösung eingesetzt. Bis heute ist das Oslo-Abkommen, trotz nachträglicher Rückschläge, ein Meilenstein der transatlantischen außenpolitischen Zusammenarbeit.

Leider ist die derzeitige US-Regierung von der seit langem geltenden amerikanischen Politik abgewichen und hat sich von etablierten internationalen Rechtsnormen distanziert. Sie hat bisher nur den Anspruch einer Seite auf Jerusalem anerkannt und zeigt eine verstörende Gleichgültigkeit gegenüber der Ausweitung israelischer Siedlungen. Die USA haben die finanzielle Unterstützung für das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten eingefroren, sowie für andere Programme, von denen Palästinenser profitieren.

Im Gegenzug (...) hat die Trump-Regierung bekannt gegeben, dass sie kurz vor der Finalisierung und Präsentation eines neuen israelisch-palästinensischen Friedensplans steht. Obwohl es unsicher ist, ob und wann dieser Plan veröffentlicht wird, ist es entscheidend für Europa, auf der Hut zu sein und strategisch zu handeln.

Wir glauben, dass Europa einen Plan fördern sollte, der die Prinzipien des internationalen Rechts respektiert wie sie auch die EU-Parameter für eine Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts widerspiegeln. Diese Parameter (...) drücken unsere gemeinsame Überzeugung aus, dass ein haltbarer Frieden die Schaffung eines palästinensischen Staates Seite an Seite mit Israel auf Basis der Grenzen von vor 1967 mit einem vereinbarten, minimalen und gleichwertigen Landtausch erforderlich macht; mit Jerusalem als Hauptstadt für beide Staaten; (...) und mit einer vereinbarten fairen Lösung für die Frage der palästinensischen Flüchtlinge.

Gleichzeitig sollte Europa jeden Plan ablehnen, der diesem Standard nicht entspricht. Obwohl wir Washingtons Frustration mit vergangenen erfolglosen Friedensbemühungen teilen, sind wir überzeugt, dass ein Plan, der die palästinensische Staatlichkeit auf eine Einheit ohne Souveränität, territoriale Einheitlichkeit und wirtschaftliche Lebensfähigkeit reduziert, die Fehlschläge früherer Vermittlungsversuche verstärken, den Untergang der Zwei-Staaten-Lösung beschleunigen und das Projekt eines haltbaren Friedens für Palästinenser wie für Israelis irreparabel beschädigen würde.

Europas bevorzugte Option ist es natürlich, mit den USA zusammenzuarbeiten, um den israelisch-palästinensischen Konflikt zu lösen (...). In Situationen allerdings, in denen unsere vitalen Interessen und fundamentalen Werte auf dem Spiel stehen, muss Europa seinen eigenen Weg gehen.

In Vorwegnahme dieses US-Plans glauben wir, dass Europa nochmals offiziell die international akkordierten Parameter der Zwei–Staaten-Lösung bestätigen sollte. Geschieht das noch vor Vorlage des US-Plans, legt man damit die EU-Kriterien für die Unterstützung amerikanischer Bemühungen fest und erleichtert eine kohärente und gemeinsame europäische Antwort, wenn der Plan veröffentlicht wird.

Europäische Regierungen sollten sich außerdem verpflichten, ihre Bemühungen zum Schutz einer lebensfähigen Zwei–Staaten-Lösung zu intensivieren. Es ist von höchster Wichtigkeit, dass die EU und alle Mitgliedsländer die Implementierung der entsprechenden UN–Resolutionen forcieren. (...) Auch die zunehmenden Versuche, die Arbeit der Zivilgesellschaft zu behindern, machen die europäische Unterstützung für die Verteidiger der Menschenrechte in Israel und Palästina und ihre kritische Rolle für einen haltbaren Frieden wichtiger denn je.

Israel und die besetzten palästinensischen Gebiete schlittern in Richtung einer Ein-Staat-Realität mit ungleichen Rechten. Das kann so nicht weitergehen. Für die Israelis, für die Palästinenser und für uns in Europa.

Europa steht vor einer einmaligen Gelegenheit, unsere gemeinsamen Prinzipien und seit langem vertretenen Überzeugungen in Bezug auf den Friedensprozess im Mittleren Osten zu bestätigen und damit Europas einzigartige Rolle als Referenzpunkt für eine regelbasierte Weltordnung zu unterstreichen.

Sollten wir diese Gelegenheit allerdings zu einem Zeitpunkt ungenützt verstreichen lassen, an dem diese Ordnung in einem noch nie dagewesenen Ausmaß in Frage gestellt wird, hätte das weitreichende negative Konsequenzen.

Hochachtungsvoll,

Douglas Alexander, ehem. Europaminister Großbritanniens

Jean Marc Ayrault, ehem. Außenminister Frankreichs

Carl Bildt, ehem. Premier und Außenminister Schwedens

Wlodzimierz Cimoszewicz, ehem. Premier und Außenmin. Polens

Willy Claes, ehem. Außenmin. Belgiens und Nato-Generalsekretär

Massimo d'Alema, ehem. Premier und Außenminister Italiens

Karel De Gucht, ehemalige Außenminister und EU-Kommissar Belgiens

Uffe Ellemann-Jensen, ehem. Außenminister Dänemarks

Benita Ferrero-Waldner, ehem. Außenmin. Österreichs und EU-Kommissarin

Franco Frattini, ehem. Außenminister Italiens

Sigmar Gabriel, ehem. Vizekanzler und Außenminister Deutschlands Lena Hjelm-Wallén, ehem. Außenministerin Schwedens

Eduard Kukan, ehem. Außenminister der Slowakei

Martin Lidegaard, ehem. Außenminister Dänemarks

Mogens Lykketoft, ehem. Außenminister Dänemarks

Louis Michel, ehem. Außenminister Belgiens

David Miliband, e. Außenmin. UK

Holger K. Nielsen, ehem. Außenminister Dänemarks

Marc Otte, ehem. EU-Nahostbeauftragter, Belgien

Ana Palacio, ehem. Außenministerin Spaniens

Vesna Pusić, ehem. Außenministerin und Vize-Premier Kroatiens

Mary Robinson, ehem. UNHCR-Präsidentin, Irland

Robert Serry, ehem. UN-Spezialkoordinator für den Nahen Osten, NL

Javier Solana, ehem. Außenminister Spaniens, Nato-Generalsekretär Per Stig Møller, ehem. Außenminister Dänemarks

Michael Spindelegger, ehem. Außenminister u. Vizekanzler Österreichs

Jack Straw, ehem. Außenmin. UK Desmond Swayne, ehem. Minister für intern. Entwicklung, UK

Erkki Tuomioja, ehem. Außenminister Finnlands

Ivo Vajgl, ehem. Außenminister Sloweniens

Frank Vandenbroucke, ehem. Außenminister Belgiens

Jozias van Aartsen, ehem. Außenminister der Niederlande

Hubert Vedrine, ehem. Außenminister Frankreichs

Guy Verhofstadt, ehem. Premier Belgiens

Lubomír Zaorálek, ehem. Außenminister Tschechiens

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.04.2019)