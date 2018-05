Die SPÖ, die neue FPÖ

Wir erinnern uns: Die SPÖ, die Partei des Austro-Trudeau Christian Kern, hatte massive Bedenken gegen Ceta; eine eigens angesetzte Mitgliederbefragung brachte ein eindeutiges Ergebnis. Um aus dem Schlamassel wieder rauszukommen, wurden dem Pakt dann publikumswirksam die „Giftzähne“ gezogen.

Wir erinnern uns: Die FPÖ hatte noch massivere Bedenken gegen Ceta, drohte gar mit einer Volksabstimmung. Gestern stimmte sie dem Pakt dann zu. Dank der SPÖ, die Ceta ja die „Giftzähne“ gezogen hatte. Nun wiederum zeihen die Sozialdemokraten die Freiheitlichen des Umfallens.

Mitunter ist Politik also so, wie der kleine Maxi sie sich vorstellt. Aber immerhin: Die viel gescholtenen Freiheitlichen haben jedenfalls in diesem Punkt einmal gezeigt, dass sie lernfähig und bereit sind, über ihren Schatten zu springen (zum Preis des abgesagten Rauchverbots freilich). Die SPÖ indes igelt sich in der Opposition ein.

oliver.pink@diepresse.com