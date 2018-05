Plötzlich Royal – für uns alle!

Die Lenker der königlichen Propagandamaschine wissen das ganz genau, speziell im großen Britannien, aus dem doch in Wahrheit alle austreten wollen, die Schotten, die Iren. Aber wenn der schlimme Bub aus dem Hause Windsor in Windsor einer US-Serienstar-Schönheit die Hand zum Ehebunde reicht, sind wir einfach völlig aus dem Häuschen. Sexy Meghan heiratet unseren Harry. Mega! In der TV-Serie „Suits“, in der die Anzüge tatsächlich wichtiger sind als die Fälle in der Nobelkanzlei hatte Meghan Markle als Anwaltsanwärterin Rachel Zane mit Mike Ross (Patrick J. Adams: So a schöner Bua, viel fescher als der Harry) nur Probleme. Der Ross, von A bis Z ein Fake, ein Schwindler, ein Täuscher, aber gescheit. Der Harry hingegen, ein echter Prinz, seine Gescheitheit ist nicht verbürgt! Immerhin: Die Windsors sind fortschrittlich. Sie sehen fern. Mit Lauschangriff. „Was treibt sie jetzt wieder?“, fragte Prinz Philip angesichts von Dianas Eskapaden: im Film „The Queen“ mit Helen Mirren. Nun ja, Hauptsache der Harry ist unter der Haube. Eigentlich schade.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.05.2018)