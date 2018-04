Wir verschlafen die digitale Revolution

Im Programm der Regierung Kurz steht es, im Programm der Vorgängerregierung ist es gestanden: Österreich muss Vorreiter in Sachen Digitalisierung (etwa beim Aufbau des 5G-Handynetzes) werden. Verständlich: Wer künftig in der digitalen Welt vorn mitspielen will, benötigt leistungsfähige Kommunikationsnetze. Industrie 4.0, selbstfahrende Autos, Smart City – ohne umfassende Versorgung mit Glasfasertechnologie und dem neuen 5G-Mobilfunkstandard ist das alles nicht machbar.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.04.2018)