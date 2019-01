Schein und Sein bei der Güterbahn

Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Infrastrukturminister Norbert Hofer, Bahn-Chef Andreas Matthä – ganz schön hochkarätig, was sich da am Montag zur simplen „Begrüßung“ eines Güterzugs am Wiener Westbahnhof eingefunden hatte. Freilich nicht irgendeines Zuges: Es ging um „Noahs Train“, einen Zug, den eine europäische Güterbahneninitiative quer durch Europa schickt, um für die klimafreundliche Verlagerung von Gütertransporten auf die Schiene zu werben. Der Anteil der Schiene am Güterverkehr soll, so wünschen es die Initiatoren, von derzeit unter 18 auf 30 Prozent steigen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.01.2019)