Fiat und Tesla werden also ihre Fahrzeugflotten „poolen“ und dem italienischen Konzern damit rund 1,5 Mrd. Strafzahlungen ab 2021 ersparen. Ab dann gilt nämlich ein Grenzwert von maximal 95Gramm CO 2 -Ausstoß pro Kilometer für den Flottendurchschnitt. Und den können die Italiener nicht liefern: Sie haben die E-Mobilität verschlafen und produzieren mit ihren US-Marken Jeep und Dodge ausgesprochene CO 2 -Schleudern.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.04.2019)