Juristenverband in Turbulenzen

Leider kann das Präsidium aufgrund der finanziellen Situation immer noch nicht entlastet werden.“ Mit diesen Worten begründen die Rechtsanwälte Fritz Wennig, Präsident des Juristenverbands, und Thomas Singer, einer der Vizepräsidenten und Kassier, warum eine für nächste Woche geplante Generalversammlung nicht stattfinden könne. In einem Ende voriger Woche verschickten Schreiben kündigten sie eine Verschiebung auf „voraussichtlich“ den 14. März 2019 an. Es ist nicht die erste Verschiebung, und, was schwerer wiegt, es ist Ausdruck eines Zerwürfnisses im Verband, in dem die Neuwahl des Präsidiums ansteht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.12.2018)