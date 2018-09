Özdemir statt Özil

Alles schien perfekt: das Timing, der Ort und das Setting für den herbeigesehnten Triumph. Das Hotel Adlon in Berlin hatte den roten Teppich für Recep Tayyip Erdogan ausgerollt, die deutsch-türkischen Anhänger streuten rote Rosen für den Staatsgast aus Ankara, der kurz zuvor in Deutschland gelandet war. Was noch fehlte zum vollkommenen irdischen Glück für den verhinderten Fußballprofi war die Erfolgsmeldung aus Nyon am Genfersee – der Zuschlag der Uefa für die Vergabe der Fußball-EM 2024 an die Türkei.

Drei Mal hatte sich das Land schon bewerben, stets vergeblich und zuletzt nur knapp geschlagen von Frankreich. Und auch diesmal zog die Türkei den Kürzeren, just gegen Deutschland. Angesichts der Menschenrechtssituation in der Türkei, der Repression der Minderheiten und der Opposition und der Knebelung der Pressefreiheit ist das nur gerecht. Bis in sechs Jahren sollte das deutsche Fußballnationalteam die alte Schlagkraft wiedererlangt haben. In der Post-Erdogan-Ära hat sich die Türkei aber derweil eine Chance als EM-Austragungsort verdient.

Erdogan hatte im Vorfeld seiner dreitägigen Visite, die Deutschland zum Staatsbesuch samt Staatsbankett im Schloss Bellevue hinaufgestuft hat, Schalmeientöne angestimmt. Keine Nazi-Vergleiche, keine starken Worte gegen Angela Merkel wie noch vor eineinhalb Jahren, als Erdogan gegen Deutschland vom Leder zog. Jetzt muss sich der türkische Präsident indessen kritische Töne gefallen lassen: von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, von Kanzlerin Merkel, von Außenminister Heiko Maas, vom ehemaligen Cumhuriyet-Chefredakteur Can Dündar, der im Berliner Exil lebt, von den Kurden. Und nicht zuletzt von Cem Özdemir, dem früheren Grünen-Chef mit türkischen Wurzeln und vehementesten Erdogan-Kritiker.

Özdemir geht heute Abend demonstrativ zum Staatsdinner, um dem Autokraten aus Ankara vorzuführen, „dass in Deutschland die Opposition dazugehört“. „Es kommt ein Machthaber eines Landes, in dem es praktisch keine Pressefreiheit mehr gibt und in dem immer mehr Menschen Angst haben, ihre Meinung zu sagen.“ Auf Erdogans Kopf stehe geschrieben: „Ich brauche Geld. Ich habe Schulden. Mir steht das Wasser bis zum Hals. Helft mir!“

Recep Tayyip Erdogan hätte lieber den Umgang mit dem pflegeleichten deutsch-türkischen Fußballstar Mesut Özil kultiviert, der ihm im Mai in London ein Trikot samt Widmung überreicht, mit ihm posiert und so einen Eklat ausgelöst hat, der den deutschen Fußball mit in die Krise stürzte. Statt Özil muss sich der türkische Staatschef in Berlin undessen mit Cem Özdemir herumschlagen.