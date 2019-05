Die Regierung ist böse. Damit ist inhaltlich zum 1. Mai der SPÖ eigentlich alles gesagt. Wir können uns also der Stilkritik widmen: Die Reden sind zu lang. Das war schon im Vorjahr so. Hatten sich früher Michael Häupl, Erich Foglar, Werner Faymann oder auch Alfred Gusenbauer relativ kurz und knapp gehalten, dauern die Reden nun eine gefühlte Ewigkeit.

Der einzige, der gestern seine Rede kurz und knapp auf den Punkt brachte, war Andreas Schieder. Und davon bleibt dann auch was hängen. Auch wenn es nur der Umstand ist, dass in Spanien wieder die Sonne scheint wie am 1. Mai auf dem Rathausplatz oder die Frage „Welche Farbe hat der Feuerlöscher?“ Die Antwort lautet selbstredend rot. Den Brand gelegt haben ebenso selbstredend die Rechtspopulisten.

Von Michael Ludwigs Rede wusste man schon eine halbe Stunde später nicht mehr, was er genau gesagt hatte. Außer dass die Regierung böse ist. Und von jener Pamela Rendi-Wagners blieb auch nur hängen, dass sie nun in einem anderen Land lebt, sie aber wieder in dem Land leben möchte, in dem sie vorher gelebt hat. Was natürlich wiederum mit der bösen Regierung zu tun hat.

Aber man soll nicht ungerecht sein. Den Genossen hat es gefallen. Jedenfalls jenen im Umkreis des Autors, die dieser gefragt hat, ob die Reden nicht zu lang waren. Nein, befanden die meisten. Sie können einfach nicht genug davon kriegen, wie böse die Regierung ist.