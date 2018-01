Champs im Élysée

Kurz: Ja, hallo, du Kleiner! Unserer hat auch so einen.

Macron: Was?

Kurz: Hund.

Macron: Ah, oui. 'Abe isch gesehen die Bilder in die Zeitung. Der 'at sogar Zeit zum Spazierengehen.

Kurz: Ja, hat sich gut entwickelt, der Van der Bellen. Der hat ja eh auch unseren Schmäh gemacht.

Macron: Schmäh? Qu'est-ce que c'est?

Kurz: Na ja, Sie wissen schon: der unabhängige Kandidat, der mit seiner Partei nichts mehr zu tun hat, die Bewegung!

Macron: Ah, verstehe.

Kurz: Eben. Wichtig ist nur, dass da kein Sozi mehr sitzt.

Macron: Sehe ich ähnlich. So – über was wollen wir denn nun reden? Über die „grands hommes“ in der Philosophie von Georg Wilhelm Friedrich 'egel? Über die Melanscholie bei Patrick Modiano? Über Glenn Goulds Bach-Interpretationen? Über die Gemälde von Georges de la Tour? Über Europa? Über die FPÖ?

Kurz: Europa! Unbedingt Europa. (oli)

