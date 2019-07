Liebe Leserin, lieber Leser! Es ist Zeit, Danke und Adieu zu sagen

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Jetzt zum Meinungs-Newsletter anmelden Erhalten Sie täglich eine Auswahl der besten Meinungen der „Presse“-Redaktion. Ergänzt um Gastkommentare und den Kolumnen unserer „Querschreiber“. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft

Meistgelesen

Vierzehn Jahre ist es her, seit mich „Presse“-Redakteur Florian Asamer gefragt hat, ob ich diesen Kolumnenplatz füllen möchte. Ich habe sofort zugesagt – ohne freilich ahnen zu können, was für eine lange, abwechslungsreiche Reise das werden würde.Zwischen 700 und 800 Kolumnen müssen seither erschienen sein – eine unvorstellbare Zahl. Ich habe sie an meinem Schreibtisch geschrieben, spätabends am Sofa, an wackeligen Gartentischen, im Zug, im Urlaub. Nie in all dieser Zeit ist ein Text ausgefallen. Ein einziges Mal, vor etwa zehn Jahren, als mich eine schwere Grippe mit hohen Fieberschüben schüttelte, war ich nah dran anzurufen und zu sagen: „Sorry, ich schaff's nicht!“ Ich fühlte mich dann allerdings zu schwach, um aufzustehen und das Handy zu suchen. Falls das damals ein wirrer Text geworden sein sollte, bitte ich nachträglich um Entschuldigung!Ich weiß, dass viele Leser und Leserinnen häufig anderer Meinung waren als ich. Umso lieber habe ich für sie geschrieben. Anfangs gab es noch Leser (und hier verwende ich bewusst die männliche Form), die es für eine Provokation hielten, dass „so eine wie ich“ in diesem ehrwürdigen Blatt überhaupt schreiben dürfe. Dass man sich mit derart linkem, grünem, feministischem Zeug auseinandersetzen müsse – so eine Zumutung!, echauffierten sie sich.