Eine wirksame Klimastrategie braucht Konsequenz und Mut

Im Osten Österreichs ist sie bereits unübersehbar: Die Energiewende, wie sie der Bundesregierung vorschwebt. 36 Prozent an CO2-Emissionen sollen wir bis 2030 einsparen. Daher: Windräder, so weit das Auge reicht, und ständig werden neue errichtet. Tatsächlich weht hier sehr oft der Wind, allerdings nicht immer. Und das macht bereits anschaulich, wo das Problem liegt, nämlich an der Unzuverlässigkeit dieser Energieerzeugung.

Das gilt auch für die von der Regierung angekündigten 100.000 Fotovoltaikanlagen auf privaten Hausdächern. Fein, wenn man sich so etwas leistet, aber die große Energiewende wird das nicht bringen. Auch das Verbot von – alten und neuen – Ölkesseln ist fragwürdig. Gleiches gilt für das Gas, wo erst kürzlich abgasarme Brennwertthermen vorgeschrieben wurden.