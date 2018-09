Wenn Designer träumen dürfen

Man könnte jetzt Wetten abschließen: Wird uns Kia mit einem Cabrio – dem ersten der Marke, dem ersten des ganzen Hyundai-Kia-Konzerns – überraschen? Die Wette gilt, eine gute Flasche Rotwein, nach prominentem Vorbild, soll es sein.



Wann es soweit sein wird, darüber hat Peter Schreyer freilich nichts verlautbart. Er hat bei unserem Gespräch in Barcelona vergangene Woche auch nur gesagt, was er sich als nächstes so wünschen würde: „Etwas, wo man das Dach aufmachen kann.“



Doch was Schreyers Wünsche angeht, sollte man hellhörig sein. Sie haben die Eigenart, früher oder später als fertiges Modell auf die Straße zu rollen.

