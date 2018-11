Tesla-Fahrer spart sich Parkticket - mit Hilfe einer Fernbedienung

Die maximale Parkdauer von zwei Stunden will Shawn Kennedy zwar ausnutzen, ständig vom Büro nach unten gehen und das Auto umparken allerdings nicht. Dass er einen Tesla fährt, trifft sich gut, denn die haben eine neue Fernbedienung, mit der sich das Auto aus der Ferne einparken lässt. Die Funktion "Autopark/Summon" lässt den Wagen auch gemütlich vom Bürofenster manövrieren. „Ich war mir nicht sicher, wofür ich diese Funktion brauchen werde - bis heute“, schreibt er zu dem Video, das er auf Twitter postet.

I was not sure when I would use this feature... till today. @elonmusk @tesla pic.twitter.com/bC6rFt2SuW

Tesla-Chef Elon Musk antwortet auf Twitter: "Cool, haha". Sie würden die Funktion bald verbessern wollen. Nächstes Jahr soll ein Tesla selbst einen Parkplatz suchen und ansteuern. Außerdem werde es bald eine "Advanced Summon-Funktion“ geben: "Das Auto wird zur Position eures Smartphones fahren und euch wie ein Haustier folgen, so lange ihr den Summon-Button in der Tesla-App gedrückt haltet", schreibt Musk.

Tesla advanced Summon ready in ~6 weeks! Just an over-the-air software upgrade, so will work on all cars made in past 2 years (Autopilot hardware V2+).