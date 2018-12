Als Amerika noch von der Zukunft träumte

Die Zukunft ist dann doch etwas anders gekommen. Autos mit Düsenantrieb haben sich nicht durchgesetzt, obwohl es eine kleine Flotte zur Alltagserprobung schon auf die Straße geschafft hat. Auch Autos mit Nuklearantrieb blieben der Menschheit – bislang – erspart, Ford hatte es sicherheitshalber bei einem Miniaturmodell belassen. Die Reaktortechnologie der Sechzigerjahre war noch nicht so weit für den mobilen Einsatz im flotten Zweitürer.



Aber vielleicht sind wir insgesamt noch gar nicht so weit, um in der Schatzkammer der US-Autoindustrie in ihren besten Jahren zwischen kühner Vision und purer Utopie unterscheiden zu können. Der Unterschied ist zuweilen rein graduell.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.12.2018)