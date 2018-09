Kickls 24-Stunden-Twitter-Offensive

Das dürfte selbst für die nimmermüde Twitteria ein bisschen viel sein: Die Wiener Polizei twittert. Das ist an sich nicht neu. Dass sie aber alles twittert, was sie so macht - das gab es erst einen Tag lang, voriges Jahr. Nun ist es wieder soweit. Und so liest man seit Samstag, 7 Uhr, unter dem Hashtag #24h133, dass in Simmering ein 50-Jähriger mit nacktem Oberkörper unterwegs ist. Und dass sich "Konrad 1" dies mal ansehe. Lautmalerischer Zusatz-Hashtag: "123Oberkörperfrei".

Man erfährt von der @LPDWien auf dem Kurznachrichtendienst auch, dass "die Kollegen von Theodor 4" kommen sollen, weil angeblich ein Hund "auf der Straße" (wo jetzt genau?) herumläuft. Ein "eh kleiner" Hund. Dass in #Margareten "gedealt" wird und sich "Emil 6" das mal ansieht. Danke, LPD Wien.

Und ja, die Streife "Siegfried 7" muss ausrücken, weil in #Döbling auf der Straße gestritten wird.

Nervenzerfetzend ist all das nicht. Es liefert aber einen schönen Einblick in die Alltagswelt der Polizei einer Großstadt. Natürlich ist es auch eine Image-, pardon, Info-Offensive, von der (sich) FPÖ-Innenminister Herbert Kickl positive Effekte erhofft; diese sind aber vergänglich: Denn das ganze Info-Feuerwerk wird nach 24 Stunden wieder erlöschen.

O.k., einer geht noch: "In #Döbling ist eine Kreuzung wegen eines Mobilklos nicht einsehbar. Eine gläserne Toilette würde hier helfen. Wir schaun uns das mal an. #24h133"