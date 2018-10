Sturm im Osten Österreichs: 150 Stundenkilometer am Semmering gemessen

Wienern dürfte das Sturmtief Siglinde in der Nacht nicht entgangen sein. Im Osten Österreichs sorgte der Sturm in der Nacht auf Mittwoch für zahlreiche Feuerwehreinsätze. In Niederösterreich rückte die Feuerwehr zu etwa 100 Einsätzen aus. Im Bezirk Baden gab es über mehrere Stunden teilweise Stromausfälle. Von der ZAMG-Wetterstation am Semmering/Sonnwendstein wurden 150,8 km/h gemessen. Aber auch auf der Jubiläumswarte im Wiener Stadtgebiet wurden 127,8 km verzeichnet. Der Sturm führte zu umgestürzten Bäumen und weggeblasenen Plakatwänden und beschädigte Strom- und Telefonleitungen.

Am frühen Dienstagnachmittag haben sich in Wien-Landstraße zwei Saumbleche in der Größe von einem mal einem halben Meter von einem Hausdach gelöst und sind auf der Straße gelandet. Laut Christian Feiler, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, sperrten zwei Polizisten, die zufällig an Ort und Stelle mit einer Amtshandlung beschäftigt waren, die Straße und alarmierten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte sicherten zwei Bleche am Dach mit Schrauben und legten zwei weitere per Drehleiter am Boden ab. Feiler zufolge waren zwei Feuerwehrfahrzeuge mit acht Mann für etwa eineinhalb Stunden im Einsatz. Ursache für die Dachprobleme waren vermutlich Windböen.

Der Sturm sorgte auch auf den Straßen in Niederösterreich für Unfälle. In Münchendorf im Bezirk Mödling musste ein Klein-Lkw geborgen werden, der durch den Sturm umgeworfen wurde.

– APA/FF MÜNCHENDORF

Sonnig, und am Wochenende Schnee

Noch ist aber nicht alles überstanden. Die Österreichische Unwetterzentrale geht davon aus, dass der Sturm im Osten am Mittwoch Früh und Vormittag seinen Höhepunkt erreicht. Anschließend sorgt die Kaltfront für kräftigen Regen, der Sturm zum Abend hin dürfte nachlassen.

Am Donnerstag dürfte es ruhiger zugehen, es wird föhnig, im Westen und Süden sollte es überwiegend sonnig sein. Im Norden und Westen werden sich anfangs noch Wolken und letzte Regenschauer halten, um im Laufe des Tages dann auch hier immer mehr aufzulockern. Die Tageshöchsttemperaturen am Donnerstag reichen von zwölf bis 16 Grad, im Westen und Süden sogar bis 19 Grad.

Am Freitag, dem Nationalfeiertag, wird es laut ZAMG recht sonnig, anfangs stellenweise nebelig. In der Früh noch frisch mit ein bis neun Grad, gibt es in inneralpinen Tälern stellenweise auch leichten Frost. Am Nachmittag steigt die Quecksilbersäule jedoch auf Werte zwischen 13 und 20 Grad. Am Wochenende könnte es wieder turbulenter werden - mit Schnee im Westen, starkem Regen im Süden und Sturm und Wärme im Osten.

(red./APA)