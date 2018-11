Wie Spione bestraft werden

Der zu Beginn des 20. Jahrhunderts als "König der Vaterlandsverräter" bezeichnete Oberst Alfred Redl, vormals Chef des k.u.k Geheimdienstes, hatte dem Zarenreich Schlachtpläne verraten. Als dies aufgeflogen war, wurde Redl zum Selbstmord gezwungen. Er erschoss sich. In der „Neuen Freien Presse" stand am 30. Mai 1913: „Die Schmach aus seinem Andenken kann auch vom Selbstmord nicht verlöscht werden." Und wie sieht die Ahndung von Verrat oder Hochverrat in einem modernen Rechtsstaat aus? Was droht dem pensionierten Salzburger Offizier? Hier ein Überblick.