"Lustige" Traktorfahrt endete mit einem Schwerverletzten

Drei Männer im Alter von 19, 25 und 30 Jahren haben in der Nacht auf Sonntag in Hirschau (Bezirk Bregenz) in Vorarlberg nach einem Feuerwehrfest aus einem Stadel unbefugt einen Traktor entwendet und sind damit in den Straßengraben gefahren. Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und ins Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert, teilte die Polizei mit.

Die drei Männer waren gegen 3.45 Uhr mit dem Traktor Richtung Mellau gefahren, als sie in einer Linkskurve von der Straße abkamen und im Straßengraben landeten. Der 25- und der 30-Jährige erlitten bei dem Unfall nur leichte Verletzungen. Sie wurden ins Krankenhaus Dornbirn gebracht. Am Traktor entstand schwerer Sachschaden. Wer dieser drei Männer den Traktor lenkte, war zunächst unbekannt.

(APA)