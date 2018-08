Bohemian Kritzendorf: Ein gallisches Dorf an der Donauriviera

Wenn Monika Resetarits an ihre Anfangszeit in Kritzendorf denkt, erinnert sie sich an Stille. Daran, dass sie immer gehofft hat, dass ihr Sohn nicht zu laut sei, nicht schreit – weil es die Nachbarn rundherum, das wusste sie, gestört hätte. Dabei hatte sich die Familie 2001 extra des Kindes wegen ein Haus im Strombad in Kritzendorf besorgt. Ein kleines Idyll auf Stelzen, mitten im Überschwemmungsgebiet und doch ein Traum für alle, die den Sommer im Freien genießen wollen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.08.2018)