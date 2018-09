„Junge Muslime lernen keine Selbstständigkeit“

Die Presse: In Ihrem neuen Buch zeigen Sie exemplarisch muslimische Männer – wie repräsentativ sind diese?



Sineb El Masrar: Das sind schon auch Superlative – etwa ein Student, der obdachlos auf der Straße lebte und dann erfolgreicher Unternehmensberater wurde. Vieles Erlebte, was sie erzählen, ist dennoch repräsentativ.



Bei jungen muslimischen Männern denkt man oft an eine patriarchale Familienstruktur, in der sie quasi gefangen sind.



Es ist ein Mythos, dass man sich aus solchen Familien nicht herausbegeben kann. Nur wenn man, was bei vielen sogenannten muslimischen Männern zutrifft, nie gelernt hat, selbstständig und eigenständig zu sein, und keine gewisse Frustrationstoleranz hat, wird das schwierig.



Warum bringen das die Eltern ihren Kindern nicht bei?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.09.2018)