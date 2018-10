Hundebisse: Mehr Opfer, strengere Gesetze

Wien. Nach dem Tod des 17 Monate alten Kindes, das in Wien von einem Rottweiler gebissen wurde und an den Folgen der schweren Kopfverletzungen gestorben ist, ist am Dienstag ein Ehepaar in Vorarlberg von den Hunden des Sohns schwer verletzt worden. Die American Bulldogs – sogenannte Listen- oder Kampfhunde – attackierten die 77-jährige Frau, nachdem diese im Garten gestürzt war. Ihr Mann (79) wollte ihr zu Hilfe eilen und wurde ebenfalls von den Hunden angegriffen. Das Ehepaar erlitt schwere Bissverletzungen im Gesicht und am Kopf.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.10.2018)