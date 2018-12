"Gezielte Straftat": Zwei Menschen in Wiener Innenstadt niedergeschossen

Vor einem der berühmten "Figlmüller"-Schnitzellokale in der Wiener Innenstadt sind am Freitagnachmittag gegen 13:30 Uhr zwei Menschen niedergeschossen worden. Eines der beiden Opfer ist noch am Tatort - im Durchgang zwischen Wollzeile und Bäckerstraße - gestorben, das andere wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Spital gebracht. Der Täter soll danach mit einem Auto davon gefahren sein, angeblich in einem schwarzen Mercedes. Eine Fahndung ist im Gange. Medienberichte über eine angebliche Festnahme dementiert die Polizei. Es gab zwar bereits "mehrere Anhaltungen von möglicherweise Beteiligten", der männliche Verdächtige sei aber weiterhin flüchtig.

Eine "Gefährdung für Unbeteiligte" bestehe nicht, vermeldete die Exekutive in englischer und deutscher Sprache auf Twitter. Man schließe einen terroristischen Hintergrund aus.

Die wichtigsten Fakten: gegen 13:30 Uhr schießt ein männlicher Täter zwei Personen vor einem Lokal in der Passage zwischen Wollzeile und Bäckerstraße nieder





ein Opfer stirbt sofort, das zweite wird lebensgefährlich verletzt





der männliche Verdächtige ist auf der Flucht





Opfer und Täter dürften sich gekannt haben, die Polizei spricht von einer "gezielten Straftat", Unbeteiligte seien nicht gefährdet





Ein Terrorakt wird ausgeschlossen

Aufgrund der laufenden Ermittlungen in #InnereStadt bleibt der Bereich um die Wollzeile 5 sowie die Bäckerstraße bis auf Weiteres gesperrt. pic.twitter.com/OEVnXNDmgf — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 21. Dezember 2018

"Gezielte Straftat"

Wie die "Presse" von Zeugen erfuhr, sollen mehrere Schüsse gefallen sein, angeblich wurden die Opfer aus nächster Nähe "hingerichtet".

Laut einem Polizeisprecher dürften sich Täter und Opfer gekannt haben, es handle sich um "ausländische Personen". Die Polizei spricht von einer "gezielten Straftat".

Der Bereich um das Lugeck ist großräumig abgesperrt, Polizisten in kugelsicheren Westen und Schutzhelmen haben Stellung bezogen, ein Hubschrauber kreist über dem Tatort.

Die Tat wurde im Durchgang zwischen Wollzeile und Bäckerstraße verübt – APA/GEORG HOCHMUTH

Augenzeuge: "Fünf bis zehn Schüsse"

Die "Presse" konnte auch mit einem Augenzeugen reden, der kurz nach der Bluttat am Tatort - in der Passage zwischen Bäckerstrasse und Wollzeile – war. Bei dem Mann handelt es sich laut eigenen Angaben um Wladimir Vodo, einen freischaffenden Journalisten aus Vilnius, Litauen, der zufällig auf der Wollzeile unterwegs war. Er sagt, er habe fünf bis zehn Schüsse gehört und zunächst wegen des Pulvergeruchs an Weihnachtsfeierlichkeiten und Feuerwerk gedacht.

Dann allerdings seien ihm "wie verrückt“ Leute entgegengerannt – "wie Ratten, die vom sinkenden Schiff weglaufen“. Als er in der Passage ankam, sei diese schon relativ leer gewesen. Zwei Männer seien am Boden gelegen, überall sei Blut gewesen, aber sie hätten noch geatmet. Davon habe er auch ein Foto gemacht. Neben den Männern seien noch Patronenhülsen gelegen – eventuell ein Hinweis, dass aus nächster Nähe geschossen wurde. Den Täter, sagt der Journalist, habe er nicht gesehen. Aber bei den Opfern sei ein ähnlich gekleideter Mann – "wie ein Bruder oder Verwandter“ – gestanden und habe mit ihnen freundschaftlich geredet. Vermutlich in einer slawischen Sprache, möglicherweise serbokroatisch oder bosnisch, glaubt er.

Die Polizei kommentiert die Aussagen des Mannes und seine Vermutungen bis dato nicht. Das sei bei dem jetzigen Ermittlungsstand nämlich unseriös, so ein Sprecher.

