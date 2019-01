Was wurde aus den Komatrinkern?

Wien. Schnaps, Wodka, Gin, Whisky: Gebrannter Alkohol in allen Variationen ist ab 1. Jänner erst ab 18 Jahren erlaubt. Dies ist Teil des vereinheitlichten Jugendschutzes, der (bis auf eine Ausnahme in Oberösterreich) erstmals bundesweit gilt. Während es bei den Ausgehzeiten lockerer wird, gelten beim Rauchen und beim Konsum harter Getränke strengere Regeln. Beides ist minderjährigen Jugendlichen nun in ganz Österreich verboten. Das ist vor allem für die Jugend aus Wien, Niederösterreich und Burgenland relevant, in den anderen Bundesländern war dies bereits verboten. Bier, Wein und Sekt darf ab 16 getrunken werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.12.2018)