Bluttat in Niederösterreich: Frau in Krumbach erstochen

Wieder eine Gewalttat in Niederösterreich: Nach der grausamen Tötung einer vierfachen Mutter in Greinsfurth in der Gemeinde Amstetten ereignete sich am Mittwochabend eine weitere tödliche Messerattacke. In den Abendstunden gegen 19 Uhr wurde die Exekutive verständigt, nachdem ein 43-jähriger Mann in Krumbach im Bezirk Wr. Neustadt eine 50-jährige Frau vor der Garage ihres Hauses erstochen hatte.

Wie "Die Presse" aus der Nachbarschaft des Opfers erfuhr, soll es sich bei dem Täter um den Ex-Freund der Frau handeln. Er dürfte sie zuvor über einen längeren Zeitraum gestalkt haben, dies wurde von offiziellen Stellen vorerst nicht bestätigt.

Das Opfer, sie ist Mutter eines 15-jährigen Sohnes, lebte im Ortskern der Marktgemeinde. Von dem mutmaßlichen Täter trennte sie sich angeblich vor mehr als einem Jahr. Der Mann soll bereits amtsbekannt gewesen sein. Er wurde nach einer Alarmfahndung noch am Abend gegen 21.20 Uhr festgenommen. Auch das Sondereinsatzkommando Cobra sowie ein Hubschrauber waren im Einsatz.

Der Verdächtige dürfte sich ersten Berichten zufolge nach der Bluttat selbst telefonisch bei der Polizei gemeldet haben. Daraufhin wurde laut Angaben eines Bekannten, der Bruder des Opfers verständigt, der in unmittelbarer Nähe des Tatorts wohnt. Er konnte seiner Schwester nicht mehr helfen.

Der Sohn des Opfers soll sich zum Tatzeitpunkt nicht im Haus aufgehalten haben, er befand sich in seinem Internat, wo er von einem Kriseninterventionsteam betreut wird. Die Tat erregte in der 2300 Einwohner kleinen Gemeinde am Abend großes Aufsehen.